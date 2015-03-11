Новая газета: В России существует "расстрельный список" оппозиционеров, а убийца - не Дадаев

Еще в середине прошлой недели Путину сообщили обо всем, что к тому времени стало известно правоохранительным органам, об убийстве оппозиционера Бориса Немцова, пишет Новая газета.

"Существует "расстрельный список", в который включены кроме Бориса Немцова, Алексей Венедиктов, Михаил Ходорковский и Собчак. Что, скорее всего, по каждому из фигурантов этого списка работает не одна группа, а, как принято у киллеров из Чечни, минимум две -так называемый тендер", - пишет издание.

По данным автора статьи, президенту России были названы имена некоторых исполнителей и фамилия организатора убийства, и это - вовсе не Дадаев. Предполагаемый организатор убийства Немцова - майор Руслан.

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"Его фамилия известна президенту, и после его допрашивали в Грозном в понедельник, не допустив утечки в прессу, но намекнув, что близкий родственник Руслана - высокопоставленный чеченский силовик. Эта фамилия известна и нам, но мы не будем ее называть, помня о презумпции невиновности. И вообще - фамилия известна уже десяткам, если не сотням, сотрудников МВД, ФСБ и СК", - говорится в материале.

Российское издание уверяет, что Руслан когда-то служил в батальоне "Север" и также был неоднократно награжден. Заметим, что в исполнении убийства Немцова подозреваются бывший заместитель командира батальона ВВ МВД РФ "Север" Заур Дадаев и бывший боец ​​этого же подразделения Беслан Шаванов.