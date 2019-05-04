В Таиланде состоялась коронация нового монарха (фото)

Отец Рамы X находился на троне 70 лет, став на момент смерти королем, который дольше всех правил за всю историю Таиланда.

В Таиланде началась трехдневная церемония коронации короля Маги Вачиралонгкорна. 66-летний монарх взошел на трон под именем Рамы X после смерти своего отца Пхумипона Адульядета в 2016 году.

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Как пишет Радио Свобода, во время церемонии король торжественно надел корону из золота и бриллиантов весом в 7,3 килограмма, которая является символом королевской власти. Затем Рама Х выпустил свой первый королевский указ с обещанием соблюдать права граждан.

Отец Рамы X находился на троне 70 лет, став на момент смерти королем, который дольше всех правил за всю историю Таиланда. За время его правления в Таиланде сменилось более 20 премьер-министров, было принято 18 конституций и произошло 18 государственных переворотов.

Король Рама X учился в Великобритании и Австралии, окончил Королевский военный колледж в Канберре. Он квалифицированный военный и гражданский пилот. В составе летного полка принимал участие в боевых действиях против повстанцев-коммунистов и вьетнамских партизан.