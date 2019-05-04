Южная Корея заявляет о новых ракетных испытаниях в КНДР

Сейчас Сеул и Вашингтон совместно анализируют ситуацию.

Южнокорейские военные заявляют, что Северная Корея запустила в сторону Японского моря несколько неизвестных ракет малой дальности.

Сначала они отметили запуск только одной ракеты, который состоялся в районе города Вонсан на берегу Японского моря, сообщает DW. Позже информация была скорректирована.

По обновленным данным, несколько снарядов были запущены с интервалом около 20 минут, они пролетели от 70 до 200 километров.

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Сейчас Сеул и Вашингтон совместно анализируют ситуацию, подчеркнули военные. По данным южнокорейского военного информагентства Yonhap, о запуске баллистических ракет во время новых испытаний КНДР не говорится.

Тесты баллистических ракет, так же как и испытания атомного оружия, были запрещены стране международным сообществом.

Напомним, что в апреле 2018 года руководство КНДР объявило о прекращении ядерных испытаний, а также испытаний межконтинентальных ракет. На первом саммите президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына 12 июня 2018 года в Сингапуре был подписан совместный документ, который обязывал КНДР к полной денуклеаризации.

На саммите лидеров Южной и Северной Кореи, который состоялся в сентябре того же года в Пхеньяне, КНДР обязалась окончательно закрыть испытательный ракетный полигон Сохе и прекратить эксплуатацию размещенной на нем пусковой установки.

Впрочем, ситуация несколько обострилась в 2019 году. Во время новой встречи Кима и Трампа в феврале во Вьетнаме сторонам не удалось достичь прогресса в переговорах. В последнее время власти КНДР неоднократно выражали недовольство нежеланием Вашингтона смягчить санкции против Пхеньяна.