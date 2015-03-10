РФ проводит в приграничном с Украиной военном округе учения с применением новейшего вооружения

Россия проводит в приграничном с Украиной военном округе учения с применением новейших артиллерийских систем.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

"В Ставропольском крае начался полевой выход артиллерийских подразделений общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), на который привлечено около 500 военнослужащих, задействовано более 100 единиц вооружения и военной техники", - говорится в сообщении.

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В ходе учений экипажи и боевые расчеты самоходных гаубиц «Мста-С», реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» и самоходных артиллерийских орудий «Хоста» отработают действия на марше, выполнят нормативы по развёртыванию и занятию огневых позиций, их инженерному оборудованию и маскировке, поражения объектов условного противника. Артиллеристы также будут совершенствовать навыки ведения разведки, определения координат целей условного противника, подготовки данных для стрельбы, ориентирования на местности, в том числе с помощью современной навигационной аппаратуры «Грот».

На завершающем этапе военнослужащие выполнят боевые стрельбы из самоходных гаубиц «Мста-С» по различным целям, в том числе подвижным, на удалении от 1,5 до 20 км.

Как сообщал УНИАН, ранее РФ использовала вышеупомянутые артиллерийские системы в ходе боевых действий на востоке Украины.