Писатель Дмитрий Быков вышел из больницы и уже пишет статью
Писателя и журналиста Дмитрия Быкова выписали из госпиталя имени Бурденко, куда его доставили в тяжёлом состоянии, и он уже приступил к работе.
Об этом сообщает «Интерфакс».
"Есть такая программа "Колба времени, я её в живом эфире веду. Вот я её в пятницу уже в этом живом эфире вёл", - сказал Быков.
Он подтвердил, что в настоящее время находится не в больнице и работает.
"Я сейчас сижу и пишу статью. Наверно, я многих огорчу, но я давно так хорошо себя не чувствовал", - добавил он.
По его словам, после майских праздников он вернётся к чтению лекций в проекте "Прямая речь".
Напомним, 17 апреля Быкова госпитализировали в Уфе, его ввели в искусственную кому, а через два дня доставили в Москву на лечение.
Дмитрий Быков - один из самых харизматичных и острых критиков режима российского президента Владимира Путина. Ранее он называл события в Крыму и на Донбассе "гигантской национальной трагедией", за которую России придется расплачиваться. "Если это русский мир - вот то, что творится сейчас на Донбассе, - то это не мой мир", - отмечал Быков.