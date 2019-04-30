Писатель Дмитрий Быков вышел из больницы и уже пишет статью

После майских праздников Быков планирует вернуться к чтению лекций в проекте "Прямая речь".

Писателя и журналиста Дмитрия Быкова выписали из госпиталя имени Бурденко, куда его доставили в тяжёлом состоянии, и он уже приступил к работе.

Об этом сообщает «Интерфакс».

"Есть такая программа "Колба времени, я её в живом эфире веду. Вот я её в пятницу уже в этом живом эфире вёл", - сказал Быков.

Он подтвердил, что в настоящее время находится не в больнице и работает.

"Я сейчас сижу и пишу статью. Наверно, я многих огорчу, но я давно так хорошо себя не чувствовал", - добавил он.

По его словам, после майских праздников он вернётся к чтению лекций в проекте "Прямая речь".

Напомним, 17 апреля Быкова госпитализировали в Уфе, его ввели в искусственную кому, а через два дня доставили в Москву на лечение.

Дмитрий Быков - один из самых харизматичных и острых критиков режима российского президента Владимира Путина. Ранее он называл события в Крыму и на Донбассе "гигантской национальной трагедией", за которую России придется расплачиваться. "Если это русский мир - вот то, что творится сейчас на Донбассе, - то это не мой мир", - отмечал Быков.