Иран угрожает заблокировать поставки нефти через Персидский залив

В правительстве Ирана также планируют выйти из ядерного соглашения.

Правительство Ирана угрожает выходом из соглашения по нераспространению атомного оружия, а также заявили о блокировании поставок нефти из Персидского залива, если власти США продолжат применять санкции против Тегерана.

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Об этом сообщает ZN.ua.

По словам главы генштаба Ирана Мохаммеда Багери, если будет продолжать "расти враждебность", то они смогут заблокировать Ормузский пролив.

"Если наша нефть не будет транспортироваться этим проливом, то и нефть из других стран, конечно, не будет транспортироваться через нее", - сообщил руководитель генштаба Ирана.

Как сообщал УНИАН, США расширили запрет на покупку иранской нефти еще для восьми стран. В марте объем нефти, импортируемой из Ирана, оценивался примерно в миллион баррелей в день.

В апреле 2018 года, до выхода США из иранской ядерной сделки, Иран поставлял на экспорт около 2,5 миллиона баррелей в сутки.

Администрация президента США Дональда Трампа с 5 ноября 2018 года восстановила все санкции против Ирана, которые ранее были сняты в рамках "ядерной сделки" 2015 года; ограничительные меры затронут экспорт нефти, судоходство, банковскую и все остальные отрасли, которые касаются экономики.