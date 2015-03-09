США начали переброску танков и 3 тысяч солдат в страны Балтии

Три тысячи военнослужащих 3-й пехотной дивизии США прибудут в регион в начале будущей недели, передает Би-би-си. Они примут участие в маневрах, призванных продемонстрировать России готовность НАТО обеспечить оборону и безопасность балтийских союзников – Латвии, Литвы и Эстонии.

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Генерал-майор армии США Джон Р.О’Коннор, наблюдавший за выгрузкой танков, заявил, что цель операции состоит в том, чтобы "продемонстрировать Путину и России нашу коллективную решимость".

По словам генерала, боевая техника НАТО останется в странах Балтии столько, "сколько потребуется для сдерживания российской агрессии".

Балтийские страны обеспокоены возможностью агрессии со стороны России в свете аннексии Крыма и поддержки сепаратистов на востоке Украины.