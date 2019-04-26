Счастливые и "печальные": опубликован рейтинг самых "эмоциональных" стран

В число определяющих факторов в негативной шкале рейтинга исследователи включали стресс, тревогу, физическую боль, печаль и злость.

В 2018 году список самых счастливых стран мира возглавили латиноамериканские страны Парагвай и Панама, а самой несчастной страной стал африканский Чад. Об этом свидетельствует опрос американской исследовательской компании Gallup.

Опрос был проведен в 143 странах мира. Вопросы были связаны с позитивными и негативными эмоциями, которые испытывали респонденты в день, предшествовавший общению с социологами, передает Realist.

Их спрашивали о том, довелось ли им смеяться или улыбаться в этот день, чувствовали ли они себя отдохнувшими, чувствовали ли счастье или иные позитивные эмоции.

Читайте такжеЖурнал Time выбрал самых влиятельных людей 2019 года (фото)

Двумя самыми счастливыми странами мира стали Парагвай и Панама - они получили индекс «позитивного опыта» в 85 пунктов.

Вслед за ними идет Гватемала и Мексика (84 пункта), Эль-Сальвадор (83). Первой нелатиноамериканской страной в списке стоит Индонезия - она на шестом месте.

Самые несчастные страны оказались в Африке - Чад (54 балла по негативной шкале), Нигер и Сьерра-Леоне (50). Вслед за ними идут две ближневосточные страны - Ирак (49) и Иран (48).

В число определяющих факторов в негативной шкале исследователи Gallup включали стресс, тревогу, физическую боль, печаль и злость.

Почти 40% жителей планеты заявили, что за день до опроса были чем-то обеспокоены, 35% испытывают стресс. Почти треть (31%) заявили, что испытали физическую боль. Уровень негатива в мире, признает Gallup, растет на протяжении последних лет.

На самом низком уровне индекс находился в 2007 году (23 пункта), но с тех пор рос почти каждый год, достигнув на глобальном уровне отметки в 30 пунктов.

Тем не менее это все еще ниже индекса позитива - он в 2018 году оказался на уровне 71 пункта.

Ранее вышел новый отчет World Happiness Report 2019, который вот уже десять лет замеряет вместо ВВП индекс человеческого развития и уровень удовлетворения жизнью, или «индекс счастья».

За это время первая десятка «счастливых» не изменилась: там в разном порядке всегда присутствуют Финляндия, Норвегия, Швеция, Дания, Швейцария, Канада.

В 2013 году Украина была в этом рейтинге на 87 месте. (А Грузия, например, на 134-м).

В 2016-м Украина оказалась уже на 123 месте, а Грузия - поднялась на 126-е.

В 2018-м мы опустились на 138 место из 156 возможных.

Как сообщал УНИАН, ранее Украина попала в ТОП-6 самых несчастных экономик мира.