Fox News: Трамп хочет расследовать сговор Украины с Клинтон во время выборов

Американский президент считает подозрения против Киева «большим делом», но он не удивлен.

Генеральный прокурор США Билл Барр работает над «чрезвычайными» и «большими» разоблачениями в отношении деятелей из Украины, которые якобы в 2016 году умышленно раскрыли информацию о темных делах главы избирательного штаба республиканцев Пола Манафорта. Это могло быть сделано для того, чтобы помочь кандидату от демократов Хиллари Клинтон в президентской гонке.

Об этом в эфире программы Hannity на Fox News сказал президент США Дональд Трамп. В прошлом месяце украинский Генпрокурор Юрий Луценко открыл производство относительно утечки информации из так называемой «черной бухгалтерии» Виктора Януковича. Эти данные заставили Манафорта уйти с должности главы избирательного штаба Трампа. Расследование было начато после появления аудиозаписи, на которой два антикоррупционных чиновника из Украины якобы признают, что опубликовали финансовые данные Манафорта и информацию о его связях с российскими актерами в Украине умышленно, чтобы помочь Клинтон в 2016 году.

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Украинские правоохранители в начале месяца говорили, что собрали множество доказательств сговора и нарушений со стороны демократов и пытались передать их Департаменту юстиции США. Fox News также пишет, что суд в Украине недавно признал утечку информации о Манафорте незаконной попыткой повлиять на американские выборы.

Ведущий телеканала Шон Ханнити спросил Трампа, нужно ли американцам увидеть результаты украинского расследования относительно возможного сотрудничества Клинтон с украинскими чиновниками. На это президент США ответил: «Думаю да. Могу себе представить, что Барр захочет это увидеть. Я, конечно же, полагаюсь на Генпрокурора. Посмотрим, что он скажет об этом».

«Кажется, это большое дело, очень интересный эпизод в отношении Украины. Я недавно говорил с новым президентом и поздравил его. Но это кажется очень, очень большим делом. И я не удивлен», - сказал Трамп.

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Fox News пишет, что Трамп повторяет месседж его личного адвоката Руди Джулиани. Он в среду написал на Twitter: «Не спускайте глаз с Украины». В 2017 году издания Politico выявило, что украинские чиновники не только публично ставили под сомнение готовность Трампа занять пост президента, но и вели закулисную работу в пользу Клинтон. Издание выяснило, что правительство Украины работал с консультантом Демократической партии в поиске компромата против Трампа включительно с изучением российских связей Манафорта. Это помогло заставить его уйти в отставку.