В Варшаве открыли вторую линию метро

"Сегодня проезд по новой линии бесплатный" ‒ написала мэр польской столицы Ханна Гронкевич-Вальц в своем в "Твиттере", пригласив жителей и гостей города воспользоваться услугами метрополитена, передает "Апостроф".

Вторая линия метро проходит под Вислой и соединяет левый берег с правым. Так, в воскресенье введено в эксплуатацию 7 новых станций метро.

Мэр Варшавы подчеркнула, что к вечеру воскресенья по новой ветке уже успели проехать 148 тыс. человек.