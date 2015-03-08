В Варшаве открыли вторую линию метро
20:24, 08 марта 2015Мир
1850 0
В Варшаве в воскресенье, 8 марта, открыли вторую линию метро.
REUTERS
"Сегодня проезд по новой линии бесплатный" ‒ написала мэр польской столицы Ханна Гронкевич-Вальц в своем в "Твиттере", пригласив жителей и гостей города воспользоваться услугами метрополитена, передает "Апостроф".
Вторая линия метро проходит под Вислой и соединяет левый берег с правым. Так, в воскресенье введено в эксплуатацию 7 новых станций метро.
Мэр Варшавы подчеркнула, что к вечеру воскресенья по новой ветке уже успели проехать 148 тыс. человек.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter