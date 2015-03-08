Саудовская Аравия стала мировым лидером по закупкам оружия

Эта страна обошла предыдущего лидера - Индию, передает Би-би-си. По данным, которые содержатся в докладе американской компании IHS, на третьем месте в этом списке находится Китай, занимавший в 2013 году пятую позицию.

Читайте такжеСаудовская Аравия строит 960-километровую стену на границе с Ираком В документе говорится об общем росте военных расходов в мире на 13%, обусловленном, по мнению авторов, закупками военной авиации развивающимися странами и нестабильностью на Ближнем Востоке и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

США, согласно докладу, остаются ведущим экспортером оружия. За ними следуют Россия и Франция.