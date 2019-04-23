В Болгарии убийцу журналистки приговорили к 30 годам тюрьмы

Северин Красимиров признал себя виновным в изнасиловании и убийстве.

Суд в Болгарии приговорил к 30 годам тюрьмы Северина Красимирова, которого признали виновным в изнасиловании и убийстве особенно жестоким и мучительным способом журналистки Виктории Мариновой.

Об этом сообщает болгарский портал Darik News.

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Соответствующий приговор суд первой инстанции в городе Русе вынес в понедельник, 22 апреля. 21-летний Северин Красимиров признал себя виновным в изнасиловании и убийстве.

Напомним, что 7 октября в парке в болгарском городе Русе было найдено тело 30-летней Виктории Мариновой, которая работала на частном телеканале TVN. Журналистка была изнасилована, смерть вызвана ударами по голове и удушением. В конце сентября Маринова в одной из первых программ собственного ток-шоу "Детектор" взяла интервью у двух журналистов, которые занимаются расследованием возможной растраты денег из бюджета ЕС болгарскими бизнесменами и политиками.