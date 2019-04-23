В Индонезии от переутомления на выборах скончались более 100 человек

ЦИК Индонезии предложит правительству выплатить пострадавшим денежные компенсации

В Индонезии в день масштабных выборов и после них от переутомления и тяжелых условий работы скончался по меньшей мере 91 член избирательных комиссий, еще 374 человека пострадали.

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Об этом сообщает tempo.co, ссылаясь на главу Центральной избирательной комиссии Индонезии Арифа Бадимана (Arief Budiman). По его словам, ЦИК предложит правительству выплатить пострадавшим денежные компенсации.

Агентство Xinhua также сообщает, что в период выборов погибли 15 полицейских, которые выполняли обязанности по обеспечению избирательного процесса. Причиной их гибели также истощение и дорожные происшествия.

17 апреля в Индонезии состоялись крупнейшие в мире однодневные выборы. В стране с населением более 192 миллионов человек в один день выбирали президента, парламент, а также представителей местной власти. По всей стране было открыто более 800 тысяч избирательных участков. Явка составила 82%.

Многие члены избирательных комиссий были вынуждены беспрерывно заниматься подсчетом голосов более суток.