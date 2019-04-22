Gazeta Wyborcza: Новый президент Украины – вызов для Польши и ЕС

Зеленскому нужно как можно быстрее послать сигнал, что Украина важна для западных соседей, которые ждут новых шагов в направлении евроинтеграции.

Украинцы – народ вечных оптимистов. Комментируя победу Владимира Зеленского на президентских выборах, они часто говорят, что «хуже быть уже не может». Поэтому будет только лучше. Потому что Украина не использует в полной мере возможности, которые дало ей сближение с Евросоюзом.

Об этом пишет Gazeta Wyborcza, добавляя, что у украинцев были уважительные причины хотеть сменить президента. Коррупция, слабость власти, медленные реформы, низкие пенсии и нехватка рабочих мест. Хотя надо помнить, что каденция Петра Порошенко происходила во время войны с Россией, которая не перебирает в средствах, чтобы только ослабить и дискредитировать Украину.

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Последняя под руководством Порошенко выдержала давление. А бои на Донбассе и оккупация Крыма дали начало новой украинской идентичности. Страна сделала исторический выбор: она разорвала старые связи с Москвой и прибыли в порт Европы, начав развивать сотрудничество с НАТО. То, что власть в Украине меняется демократическим способом, тому доказательство.

Зеленский как президент – это неизвестность. Что актер знает о настоящей политике? Какие у него рецепты для украинских болезней? Кто будет ему советовать? Но без ответов на эти вопросы ему доверились 70% украинцев. Многие наивно верят, что он будет вести себя так же, как скромный президент из сериала «Слуга Народа». Но настоящая политика не такая простая, как в кино.

Так же не известно, как Зеленский будет продолжать реформы, начатые его предшественником, и как он будет развивать отношения с Евросоюзом. Страны ЕС, однако, должны сделать все, что только возможно, чтобы отношения с Киевом развивались как нельзя лучше. Они должны поддерживать Украину в то время, как Россия шантажирует ее перекрытием газового или нефтяного крана. В конце концов, нужно сохранять солидарность по санкциям против Кремля за агрессию на Донбассе и за оккупацию Крыма.

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Смена власти в Киеве – это также шанс на новое дыхание в польско-украинских отношениях, которые в последнее время ухудшились из-за исторических споров между Варшавой и Киевом. Президент Анджей Дуда должен как можно скорее пригласить нового президента в Польшу, наладить с ним личные отношения и вернуться на путь сотрудничества и примирения.

«Именно из уст польского президента Зеленский должен услышать, что дорога в Европу очень сложная. И на ней очень легко сломать политическую карьеру. Но у Украины другой возможности нет. Если Киев откажется от своих европейских устремлений, он может быстро превратиться в провальное государство, буферную зону между Востоком и Западом. И на это рассчитывает Кремль. Собственно, такая ставка президентства Владимира Зеленского», - говорится в статье.