Совет безопасности ООН сегодня обсудит ситуацию в Украине

Совет безопасности ООН собирается сегодня на заседание для обсуждения ситуации в Украине.

Как сообщает Радио Свобода, во время открытой встречи, запланированной на 10 утра по нью-йоркскому времени (17:00 по Киеву), будет идти речь о политическом урегулировании конфликта на Донбассе.

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Ожидается доклад помощника генсекретаря ООН по правам человека Ивана Шимоновича, а также заместителя генсекретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтмана.

В последний раз Совет безопасности ООН собирался по вопросу Украины 27 февраля по требованию Франции и Германии. Тогда речь шла о соблюдении подписантами Минских соглашений 12 февраля, которые предусматривают прекращение огня, отвод тяжелой техники и обмен пленными.