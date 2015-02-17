Совет безопасности ООН принял резолюцию по ситуации в Украине / un.org

Как передает корреспондент УНИАН, предложенную Российской Федерацией резолюцию о прекращении огня на востоке Украины поддержали все 15 членов Совбеза ООН.

Заседание ведет представитель Китая.

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Представитель Украины при ООН Юрий Сергеев отметил в Twitter, что ”Резолюция предлагает комплекс мер по практической реализации минских договоренностей”.