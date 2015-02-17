Совет безопасности ООН принял резолюцию по ситуации в Украине
22:30, 17 февраля 2015Политика
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Совет безопасности Организации Объединенных Наций принял резолюцию по ситуации в Украине.
Совет безопасности ООН принял резолюцию по ситуации в Украине / un.org
Как передает корреспондент УНИАН, предложенную Российской Федерацией резолюцию о прекращении огня на востоке Украины поддержали все 15 членов Совбеза ООН.
Заседание ведет представитель Китая.
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Представитель Украины при ООН Юрий Сергеев отметил в Twitter, что ”Резолюция предлагает комплекс мер по практической реализации минских договоренностей”.
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