Скандальная фотомодель «порадовалась» пожару в соборе Нотр-Дам и возмутила соцсети

Модель прославилась своими провокационными «голыми» фотосессиями в известнейших мировых храмах.

Скандально известная бельгийская фотомодель Мариса Папен после возгорания в Соборе Парижской Богоматери разместила в Facebook комментарии, намекающие на ее одобрение разрушения архитектурного памятника.

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Модель прославилась своими провокационными «голыми» фотосессиями в известнейших мировых храмах. В частности – в Ватикане и в Соборе Святой Софии.

«Церкви горят… Грядет новая эра!», - отметила Папен в своей публикации накануне вечером, после появления новостей о пожаре.

«Я выражаю сочувствие всем, кто стал жертвой церкви. Сексуально /ментально/физически», – заявила она.

Следующая публикация Папен также выглядит провокационно.

«Разрушение означает эволюцию», –указала она. По ее словам, «прошлое принадлежит прошлому», и она устремляет свой взгляд в «зеленое будущее».

Публикации девушки собрали массу возмущенных комментариев – пользователи упрекают ее в неуважении к истории, архитектуре и религии, а также в лицемерии ее попыток защищать экологию, "смеясь над пожаром в соборе".

Как сообщал УНИАН, пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером 15 апреля. В результате пожара обвалился шпиль собора.

Структуру здания Нотр-Дам-Де Пари спасатели смогли уберечь от полного уничтожения. Великие христианские реликвии, Терновый Венец и часть Креста, с которого сняли Иисуса, также удалось спасти от огня. Сегодня утром пожар в соборе Парижской Богоматери ликвидировали.