Полиция рассматривает пожар в Нотр-Даме как несчастный случай – СМИ

Телеканал France 2 сообщил, что полиция рассматривает пожар как несчастный случай.

В результате пожара в Соборе Парижской Богоматери никто не пострадал, здания вокруг были эвакуированы.

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Как передает Reuters, чиновник МВД Лоран Нуньес заявил, что «пока слишком рано определять причины пожара». При этом телеканал France 2 сообщил, что полиция рассматривает пожар как несчастный случай.

«Все рушится», – сказал полицейский возле места пожара, пока вся крыша собора продолжала гореть.

Президент Франции Эммануэль Макрон отменил обращение к нации, которое он должен был дать сегодня вечером.