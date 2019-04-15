Полиция рассматривает пожар в Нотр-Даме как несчастный случай – СМИ
22:33, 15 апреля 2019Мир
1155 0
Телеканал France 2 сообщил, что полиция рассматривает пожар как несчастный случай.
Пожар в Нотр-Даме / REUTERS
В результате пожара в Соборе Парижской Богоматери никто не пострадал, здания вокруг были эвакуированы.
Читайте такжеОбрушилась крыша собора Парижской Богоматери, весь деревянный интерьер - в огне (фото, видео)
Как передает Reuters, чиновник МВД Лоран Нуньес заявил, что «пока слишком рано определять причины пожара». При этом телеканал France 2 сообщил, что полиция рассматривает пожар как несчастный случай.
«Все рушится», – сказал полицейский возле места пожара, пока вся крыша собора продолжала гореть.
Президент Франции Эммануэль Макрон отменил обращение к нации, которое он должен был дать сегодня вечером.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Масштабный пожар в Соборе Нотр-Дам в Париже