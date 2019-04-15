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Полиция рассматривает пожар в Нотр-Даме как несчастный случай – СМИ

22:33, 15 апреля 2019
Мир
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Пожар в Нотр-Даме / REUTERS

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Как передает Reuters, чиновник МВД Лоран Нуньес заявил, что «пока слишком рано определять причины пожара». При этом телеканал France 2 сообщил, что полиция рассматривает пожар как несчастный случай.

«Все рушится», – сказал полицейский возле места пожара, пока вся крыша собора продолжала гореть.

Президент Франции Эммануэль Макрон отменил обращение к нации, которое он должен был дать сегодня вечером.

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Теги: #пожар#Париж