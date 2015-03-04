В Британии заявили о дефиците экспертов, которые определяют пол цыплят
Кадровый голод возник, несмотря на то что такая работа является достойно оплачиваемой.
Британский совет по птицеводству (British Poultry Council) заявил об острой нехватке специалистов, умеющих быстро и точно определять пол цыплят, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Times.
Кадровый голод возник, несмотря на то что такая работа является достойно оплачиваемой: эксперты данного профиля зарабатывают около 40 тысяч фунтов в год (более 61 тысячи долларов).
Глава совета по птицеводству Эндрю Лардж (Andrew Large) высказал предположение, что причина непопулярности специальности заключается в сути работы. «Ежедневно нужно проводить час за часом, вглядываясь в цыплячьи гузки»,— объяснил он. Лардж отметил, что различия в первичных половых признаках у птиц мужского и женского пола минимальны, что и делает работу очень кропотливой.
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Эксперт добавил, что производить данное действие надо в быстром темпе и с высокой эффективностью: за час нужно осмотреть до тысячи цыплят. При этом определять гендерную принадлежность птиц необходимо с 98-процентной точностью.
«Чтобы научить кого-либо правильно определять пол цыплят, требуется три года», — подчеркнул Лардж. Он также выразил сожаление, что в Великобритании данная работа подвергается насмешкам, приведя в пример Азию, где профессия определителя цыплячьего пола считается престижной.
Как отмечает The Time, нехватка квалифицированных специалистов данного профиля ставит под удар британскую индустрию птицеводства в целом.