В Британии заявили о дефиците экспертов, которые определяют пол цыплят

Британский совет по птицеводству (British Poultry Council) заявил об острой нехватке специалистов, умеющих быстро и точно определять пол цыплят, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Times.

Кадровый голод возник, несмотря на то что такая работа является достойно оплачиваемой: эксперты данного профиля зарабатывают около 40 тысяч фунтов в год (более 61 тысячи долларов).

Глава совета по птицеводству Эндрю Лардж (Andrew Large) высказал предположение, что причина непопулярности специальности заключается в сути работы. «Ежедневно нужно проводить час за часом, вглядываясь в цыплячьи гузки»,— объяснил он. Лардж отметил, что различия в первичных половых признаках у птиц мужского и женского пола минимальны, что и делает работу очень кропотливой.

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Эксперт добавил, что производить данное действие надо в быстром темпе и с высокой эффективностью: за час нужно осмотреть до тысячи цыплят. При этом определять гендерную принадлежность птиц необходимо с 98-процентной точностью.

«Чтобы научить кого-либо правильно определять пол цыплят, требуется три года», — подчеркнул Лардж. Он также выразил сожаление, что в Великобритании данная работа подвергается насмешкам, приведя в пример Азию, где профессия определителя цыплячьего пола считается престижной.

Как отмечает The Time, нехватка квалифицированных специалистов данного профиля ставит под удар британскую индустрию птицеводства в целом.