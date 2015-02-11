Яценюк заявил о нехватке средств для переселенцев из зоны АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время расширенного заседания Кабинета министров.

"Сейчас мы будем вносить изменения в государственный бюджет. Нам не хватает средств на то, чтобы чтобы обеспечивать временно перемещенных лиц", - отметил Яценюк, напомнив, что количество переселенцев уже достигло 1 млн человек.

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По словам Яценюка, переселенцы получают разовую помощь, а также ежемесячно получают выплату в размере 884 грн (половину этой суммы, в случае, если это лицо работоспособное).

Кроме того, значительная часть средств, по словам премьер-министра, направлена на содержание мест для размещения переселенцев.

"Война в стране уносит жизни людей, и война в стране уносит жизнь экономики", - сказал Яценюк.

Ранее УНИАН сообщал, что количество вынужденных переселенцев, в том числе из зоны проведения АТО, достигла миллиона человек.