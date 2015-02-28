Глава Hermitage Capital: этой ночью Россия вступила в темную эпоху тоталитарной диктатуры

Об этом говорится в заявлении политика и бизнесмена, главы инвестфонда Hermitage Capital Management Уильяма Браудера по поводу убийства Бориса Немцова.

"До этого режим Путина в основном использовал тюрьмы для борьбы с неугодными оппозиционными политиками или же выдавливал их из страны. Сегодня их стали показательно убивать. Я уверен - это не последнее убийство", - заявил Браудер, добавив, что не верит в возможность беспристрастного расследования гибели Немцова в России.

Читайте такжеСледователи подозревают в убийстве Немцова Украину, либералов и исламистов, но не Путина"Борис Немцов был одним из немногих людей в России, кто не боялся открыто противостоять коррупции, нелегитимности и безнаказанности путинского режима, и это стоило ему жизни. Я никогда не забуду, как Борис проводил по всему миру кампанию за справедливость в деле об убийстве Сергея Магнитского, настаивая на том, чтобы западные правительства ввели санкции против его убийц. Сегодня наш долг – сделать это для него", - сказал он.

Справка. Билл (Уильям) Браудер - международный финансист и инвестор. Сооснователь и генеральный директоринвестиционного фонда Hermitage Capital Management, который в период с 1995 по 2006 годы был одним из крупнейших (по некоторым оценкам крупнейшим) фондов зарубежных инвестиций, действовавших на российском фондовом рынке.

С деятельностью его фонда связана история гибели юриста Сергея Магнитского, занимавшегося расследованием хищений уплаченных инвестфондом налогов.