ЕС в марте не отменит санкции против России - Могерини

Об этом сказала высокий представитель ЕС по внешней политике и безопасности Федерика Могерини в интервью The Wall Street Journal, пишет Украинская правда.

Очевидно, мы можем принимать решения в любое время - на случай хорошего развития событий, или плохого. В любое время. Но решение о санкциях, которые заканчиваются в июле, может быть принято позже", - сказала Могеріні.

Лидеры ЕС обсудят ситуацию в Украине на встрече 18-19 марта. Впоследствии они также встретятся в июне.

Могерини отметила, что ЕС в ближайшие недели должен сосредоточить все усилия для того, чтобы достичь полной реализации Минских соглашений.

Читайте такжеДополнительные санкции против РФ "остаются на столе" - Туск

Она дала понять, что если ситуация на востоке Украины будет ухудшаться, ЕС может быстро увеличить давление на Россию и промосковских сепаратистов в Украине.

Могерини добавила, что не имеет иллюзий по поводу российского президента Владимира Путина или перемирия.

По ее словам, пока результаты Минске нельзя считать ни успешными, ни провальными, они скорее "очень серые".

"Я боюсь, что они будут оставаться такими в течение некоторого времени", - сказала она.