В Петербурге прошла акция памяти Немцова

22:06, 28 февраля 2015
Мир
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Акция состоялась днем 28 февраля на Троицкой площади у Соловецкого камня, куда пришло больше 500 человек, возмущенных убийством Бориса Немцова.

Фото Радио Свобода

Люди принели гвоздики, розы, зажженные свечи, портреты Бориса Немцова, передает Радио Свобода.

Акция длилась больше двух часов, но и после ее окончания люди с цветами все еще продолжали приходить. 

На площади стоял лидер петербургского отделения партии РПР-ПАРНАС Андрей Пивоваров с микрофоном, и все желающие подходили и становились на импровизированную трибуну – пластмассовую табуретку.

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Ораторы обвиняли российские власти в создании такой атмосферы в стране, при которой наглые политические убийства могут безнаказанно совершаться прямо напротив Кремля: "Они хотели сделать это убийство символом насилия и жестокости, пусть оно станет символом сопротивления. Федеральные каналы запугивают нас, хотят, чтобы мы боялись, но мы не должны поддаваться: как мы будем действовать, такая страна у нас и будет", – говорили участники акции.

Многие выступавшие обращались к журналистам федеральных каналов со словами: "Хватит врать!".

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"Это – стихийная акция, вчера ночью мы созвонились с коллегами и решили, что надо сегодня собраться у Соловецкого камня, раскидали информацию по всем группам, в которых мы есть, по всем рассылкам, – говорит активистка петербургской "Солидарности" Людмила Дубовая. – Убийство такого яркого человека, как Борис Немцов, никого не оставит равнодушным. Можно сидеть дома, когда происходит что-то абстрактное и где-то далеко от тебя, а здесь люди поняли так, что все находятся под угрозой, это уже не посадка на 15 суток, это настоящий террор на государственном уровне. Это всех взволновало, и все, кто сегодня пришел на Троицкую площадь, говорили – мы знаем убийц, имея в виду власть".

Люди призывали всех пригласить своих друзей и знакомых на неформальный марш, который должен начаться 1 марта от станции метро "Горьковская" и который, конечно, станет отчасти траурной акцией памяти Бориса Немцова.
Ранее УНИАН сообщал, что власти Москвы подтвердили разрешение на траурную акцию в память о Немцове.

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