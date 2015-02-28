В Петербурге прошла акция памяти Немцова

Люди принели гвоздики, розы, зажженные свечи, портреты Бориса Немцова, передает Радио Свобода.

Акция длилась больше двух часов, но и после ее окончания люди с цветами все еще продолжали приходить.

На площади стоял лидер петербургского отделения партии РПР-ПАРНАС Андрей Пивоваров с микрофоном, и все желающие подходили и становились на импровизированную трибуну – пластмассовую табуретку.

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Ораторы обвиняли российские власти в создании такой атмосферы в стране, при которой наглые политические убийства могут безнаказанно совершаться прямо напротив Кремля: "Они хотели сделать это убийство символом насилия и жестокости, пусть оно станет символом сопротивления. Федеральные каналы запугивают нас, хотят, чтобы мы боялись, но мы не должны поддаваться: как мы будем действовать, такая страна у нас и будет", – говорили участники акции.

Многие выступавшие обращались к журналистам федеральных каналов со словами: "Хватит врать!".

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"Это – стихийная акция, вчера ночью мы созвонились с коллегами и решили, что надо сегодня собраться у Соловецкого камня, раскидали информацию по всем группам, в которых мы есть, по всем рассылкам, – говорит активистка петербургской "Солидарности" Людмила Дубовая. – Убийство такого яркого человека, как Борис Немцов, никого не оставит равнодушным. Можно сидеть дома, когда происходит что-то абстрактное и где-то далеко от тебя, а здесь люди поняли так, что все находятся под угрозой, это уже не посадка на 15 суток, это настоящий террор на государственном уровне. Это всех взволновало, и все, кто сегодня пришел на Троицкую площадь, говорили – мы знаем убийц, имея в виду власть".

Люди призывали всех пригласить своих друзей и знакомых на неформальный марш, который должен начаться 1 марта от станции метро "Горьковская" и который, конечно, станет отчасти траурной акцией памяти Бориса Немцова.

Ранее УНИАН сообщал, что власти Москвы подтвердили разрешение на траурную акцию в память о Немцове.