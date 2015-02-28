Власти Москвы подтвердили разрешение на траурную акцию в память о Немцове

Власти Москвы разрешили провести в центре города траурную акцию в память об убитом российском политике Борисе Немцове, сообщает РИА Новости.

"К нам обратился с просьбой Михаил Касьянов о проведении траурного шествия в центре Москвы до 50 тысяч человек. Мы согласовали это мероприятие. Оно начнется в 15.00 с Китайгородского проезда по Москворецкой набережной с заходом на Большой Москворецкий мост", - сказал глава департамента региональной безопасности Алексей Майоров.

Читайте такжеНа Майдане проходит акция памяти Немцова: украинцы призвали Кремль прекратить уничтожать оппонентов (фото, видео)Как сообщал УНИАН, известный российский оппозиционный политик Борис Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь с 27 на 28 февраля.

В Немцова выстрелили несколько раз в спину из проезжавшего автомобиля. От полученных ран он умер на месте.