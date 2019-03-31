Стрельба на выборах в Турции: двоих наблюдателей убили на избирательном участке

Наблюдатели протестовали против открытого голосования на участке.

На избирательном участке в провинции Малатья на востоке Турции застрелили двух человек.

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Как сообщает DW, ссылаясь на агентство DHA, погибшие – наблюдатели от небольшой оппозиционной партии "Саадет".

По словам председателя партии Темеля Карамоллаоглу, они протестовали против открытого голосования на участке, и за это их застрелил представитель другой партии. Злоумышленник задержан.

Отмечается, что сегодня, 31 марта, в Турции проводятся местные выборы. Более 57 миллионов избирателей страны будут выбирать в 81 провинции Турции мэров, руководителей муниципалитетов, местных советов и других местных чиновников.