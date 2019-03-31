Стрельба на выборах в Турции: двоих наблюдателей убили на избирательном участке
16:40, 31 марта 2019Мир
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Наблюдатели протестовали против открытого голосования на участке.
На избирательном участке в Турции произошло двойное убийство / REUTERS
На избирательном участке в провинции Малатья на востоке Турции застрелили двух человек.
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Как сообщает DW, ссылаясь на агентство DHA, погибшие – наблюдатели от небольшой оппозиционной партии "Саадет".
По словам председателя партии Темеля Карамоллаоглу, они протестовали против открытого голосования на участке, и за это их застрелил представитель другой партии. Злоумышленник задержан.
Отмечается, что сегодня, 31 марта, в Турции проводятся местные выборы. Более 57 миллионов избирателей страны будут выбирать в 81 провинции Турции мэров, руководителей муниципалитетов, местных советов и других местных чиновников.
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