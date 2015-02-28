Песков: Расследование должно прояснить роль спутницы Немцова
05:25, 28 февраля 2015Мир
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Расследование убийства политика Бориса Немцова в центре Москвы должно прояснить роль девушки, сопровождавшей его в момент преступления
Расследование должно прояснить роль спутницы Немцова / vesti.ru
Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью RT, пишет РИА Новости.
"Мы знаем, что он был с девушкой, мы будем ждать результатов расследования официальных органов, чтобы прояснить роль этой девушки", — сказал он.
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