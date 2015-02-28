Песков: Расследование должно прояснить роль спутницы Немцова

05:25, 28 февраля 2015
Мир
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Расследование убийства политика Бориса Немцова в центре Москвы должно прояснить роль девушки, сопровождавшей его в момент преступления

Песков / vesti.ru

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью RT, пишет РИА Новости.

"Мы знаем, что он был с девушкой, мы будем ждать результатов расследования официальных органов, чтобы прояснить роль этой девушки", — сказал он.

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