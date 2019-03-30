В Германии расследуют четыре попытки теракта на железной дороге

Гражданин Ирака пытался организовать железнодорожные катастрофы в Баварии и Берлине, натягивая над путями стальные тросы.

Задержанного в Вене гражданина Ирака подозревают в планировании четырех террористических атак на железной дороге - трех в Баварии и одной в Берлине.

Об этом в пятницу, 29 марта, сообщил агентству dpa представитель управления уголовной полиции Баварии, передает Deutsche Welle.

По его словам, три нападения произошли в разное время на том самом месте у населенного пункта Аллерсберг.

Читайте такжеWashington Post: Террорист в Новой Зеландии был одержим прошлым, которого никогда не было

До сих пор было известно о двух нападениях - в октябре и декабре 2018 года гражданин Ирака пытался организовать железнодорожные катастрофы в Баварии и Берлине, натягивая над путями стальные тросы. Впрочем, в результате его действий никто не пострадал. Теперь же ведется расследование еще двух нападений с использованием стальных и деревянных деталей.

По словам представителя управления уголовной полиции Баварии, планируя теракты, злоумышленник допустил ошибки в строительстве своих конструкций, поэтому поезда не сошли с рельсов. Когда именно он пытался организовать теракты, следствию еще предстоит узнать.

Напомним, что ранее в Вене задержали возможного сторонника террористической группировки "Исламское государство" (ИД), которого подозревают в совершении нападений на скоростных железнодорожных линиях в Германии.