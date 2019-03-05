Вероятность распространения терроризма в Украине имеет угрожающий характер – АП

Наибольшую террористическую угрозу для Украины представляет агрессивная политика Российской Федерации, направленная на дестабилизацию ситуации в государстве, говорится в концепции.

В последнее время вероятность распространения терроризма в Украине приобретает угрожающий характер.

Об этом говорится в утвержденной президентом Украины Петром Порошенко сегодня, 5 марта, Концепции борьбы с терроризмом.

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Согласно документу, на данный момент наибольшую террористическую угрозу для Украины представляет агрессивная политика Российской Федерации, направленная на дестабилизацию ситуации в государстве, в том числе путем инспирирования сепаратистских проявлений и всесторонней поддержки диверсионно-террористической деятельности марионеточных квазигосударственных образований на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.

"Действия незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР", в частности обстрелы гражданских объектов и инфраструктуры, которые приводят к многочисленным жертвам среди гражданского населения, осуществление диверсий, создание препятствий в работе наблюдателей международных организаций, угроз их жизни и здоровью, характеризуются в международной правоохранительной практике как террористические", - говорится в концепции.

В документе указано, что в Глобальном индексе терроризма, который разрабатывается для определения уровня уязвимости государств к террористическим угрозам, с началом вооруженной агрессии Российской Федерации Украина переместилась с 51-го (2013 год) на двадцать первое место (2018 год) среди 163 стран.

"В последнее время вероятность распространения терроризма в Украине приобретает угрожающий характер", - заявляют авторы концепции, отмечая, что этому способствуют активизация в стране сепаратистских движений и провоцирование таких настроений в местах компактного проживания национальных меньшинств; агрессивные действия России против Украины, в том числе в Азово-Черноморском регионе; наличие на территории Украины большого количества наиболее уязвимых объектов возможных террористических посягательств; рост уровня преступности, связанной с незаконным оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых и ядовитых веществ и других средств массового поражения.

Также отмечается усиление интереса к Украине со стороны международной организованной преступности в сферах незаконной миграции, легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, контрабанды оружия, опасных материалов и наркотических средств, отходов биологических и химических веществ, ядерных материалов.

Кроме того, в концепции обращается внимание на внутренние миграционные процессы, в том числе вызванные вооруженной агрессией РФ против Украины, а также обострение миграционного кризиса в мире.

"Террористические угрозы, стоящие перед Украиной, требуют усовершенствования функционирования общегосударственной системы борьбы с терроризмом. Соответствующие усилия должны направляться на внедрение действенных механизмов устранения (локализации) террористических рисков для объектов возможных террористических посягательств, органично сочетать политические, правовые, организационные, информационные, социальные, контрразведывательные, разведывательные, оперативно-розыскные, режимные, финансовые и другие мероприятия", - говорится в документе.