Совбез ООН принял резолюцию против финансирования терроризма

В ООН отметили необходимость привлечения к уголовной ответственности всех причастных к финансированию терроризма.

Совет безопасности Организации Объединенных Наций призвал выявлять все «лазейки», используемые для финансирования терроризма.

Как сообщается на сайте "Новости ООН", резолюция была одобрена единогласно в четверг в начале заседания Совета Безопасности ООН, прошедшего под председательством министра по делам Европы и иностранных дел Франции Жана-Ива Ле Дриана.

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В сообщении отмечается, что несмотря на прогресс в борьбе с финансированием терроризма, группы экстремистов и террористов постоянно совершенствуют свои методы пополнения казны. Для прикрытия своей деятельности они используют законные предприятия и неправительственные организации, а также новейшие методы платежей, например, предоплаченные карты или мобильные активы. Сегодня члены Совета Безопасности приняли новую резолюцию, которая поможет выявлять и пресекать все эти «лазейки».

В новом документе члены Совета безопасности напомнили государствам о необходимости выявлять все каналы финансирования терроризма и привлекать к уголовной ответственности причастных.

В частности, Совбез ООН настоятельно рекомендовал государствам, которые еще не сделали этого, создать подразделения финансовой разведки, повысить прозрачность финансовых операций, а также максимально эффективно использовать потенциал Интерпола. Члены Совета призвали соблюдать международные стандарты, закрепленные в пересмотренных Сорока рекомендациях ФАТФ (Группа разработки финансовых мер) по противодействию отмыванию денег, а также финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.