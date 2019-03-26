Вошли во вкус: в Казахстане хотят переименовать еще три города

Председатель казахстанской демократической партии считает, что этот шаг должен дать старт и другим переименованиям.

Заместитель председателя казахстанской демократической партии Ак Жол Казбек Иса предложил переименовать еще три города в Казахстане.

Об этом в понедельник, 25 марта, сообщает Tengrinews.kz.

Свое мнение политик высказал на заседании Общенациональной коалиции демократических сил Казахстан-2050 в поддержку переименования столицы.

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Он отметил, что этот шаг должен дать старт и другим переименованиям.

"Дав имя Елбасы столице Казахстана, мы должны продолжить и приурочить к этому событию другие переименования. Необходимо дать Петропавловску имя Абылай хана, которой в свое время установил свою орду и собрал все три жуза воедино. Необходимо дать Павлодару имя последнего хана казахов Кенесары, который боролся за независимость своего народа. Необходимо дать Семею, который раньше называли Алаш, имя председателя правительства Алашорды Алихана Бокейханова", - сказал Иса.

Как сообщал УНИАН, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы государства Астаны в Нур-Султан, в честь экс-президента Нурсултана Назарбаева, который сложил полномочия после 30 лет правления.

Справка УНИАН. Назарбаев, который руководил Казахстаном почти 30 лет, 19 марта заявил о сложении полномочий президента. Он пожизненно остается председателем Совета безопасности этого государства, что предусмотрено законом, принятым парламентом Казахстана в 2018 году. Он также остается председателем правящей партии «Нур-Отан». 20 марта спикер Сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял присягу президента страны.