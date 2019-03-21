BBC: Украина сократила коррупцию, но не на высшем уровне

В украинцев стали реже вымогать взятки за простые процедуры, такие как осмотр у врача или выдача паспорта, но на высшем уровне чиновников почти ничего не изменилось.

Порт Мариуполя на Востоке Украины стал символом экономических трудностей страны. Из-за блокады, которую устроила Россия в Керченском проливе, все меньше кораблей теперь могут зайти в украинский порт. За месяцы после построения пресловутого Крымского моста, который соединяет российскую территорию с оккупированным Крымом, Мариуполь потерял 33% от потока судов и около 140 тысяч тонн экспорта металлопроката.

Из-за российских действий, как пишет BBC, грузовые корабли задерживаются в Керченском проливе примерно на неделю. Поэтому краны в порту стоят без дела. А крупные международные танкеры вообще перестали приходить в Мариуполь. Сотни рабочих мест зависят от загруженности второго крупнейшего порта Украины. А еще десятки тысяч зависят от экспорта товаров, которые проходят через него.

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«Крупный бизнес чувствует это. И мы тоже, потому что цены растут», - сказала местный бизнесмен Галина Балабанова.

«Много людей работают в порту. Их не увольняют. Но все это стало неожиданными каникулами для работников. Нам нужна эта торговля и чтобы блокада прекратилась», - добавила она.

Впрочем, конфликт с Россией – не единственная проблема для компаний в Мариуполе. Другой бизнесмен, который попросил не называть его имя, сказал журналистам BBC: «Россия – большая проблема. Но коррупция стала самой большой вещью, которая душит нашу торговлю». Он рассказал, что деньги, которые были выделены на углубление гавани, просто исчезли. Вероятно, их просто украли чиновники. И тоже ограничивает то, какие типы кораблей могут заходить в Мариуполь.

Влияние коррупции на бизнес в Украине очень разнообразно и хорошо исследовано. В прошлом простые граждане часто были вынуждены платить взятки даже за несложные процедуры, такие как, к примеру, осмотр у врача, получение паспорта или водительского удостоверения. Ситуация с такими вещами в значительной степени улучшилась. Не в последнюю очередь это произошло благодаря системе ProZorro, которая позволяет проводить государственные закупки и тендеры в обход чиновников.

«Если посмотреть на цены на лекарства, к примеру, для больниц, то они теперь стали стоить в десять раз меньше для министерства здравоохранения после реформ», - сказала директор Киевской школы экономики Олеся Варченко.

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Такие изменения означают, что малый и средний бизнес в Украине стал меньше сталкиваться с коррупцией напрямую. Но эксперты говорят, что взяточничество остается большой проблемой на самом высоком уровне, в судах и среди политического класса.

«Они украли деньги у нашей армии. Они украли жизни наших солдат», - сказал BBC Вячеслав, который принимал участие в протестах на Майдане Независимости. Он имел в виду недавний скандал из-за разоблаченных документов, которые указывают на причастность влиятельных членов правительства Петра Порошенко к мошенничеству в оборонных закупках на 10 миллионов долларов. Контрабандные российские боеприпасы и оборудование продавали украинским военным по очень завышенным ценам. Два высокопоставленных чиновника были устранены с должностей.

Издание также напоминает, что за два дня после оборонного скандала Конституционный суд отменил закон, который обязывал подозреваемых во взяточничестве чиновников доказывать в суде законность своего богатства. Несмотря на то, что МВФ сделал прозрачность и ответственность главными условиями финансовой помощи, это считалось большим шагом назад со стороны Украины.