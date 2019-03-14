Bloomberg: Коррупция охватила Украину и может сделать комика президентом

Украинские президентские выборы пройдут в очень нелегкое для нее время.

Нет ничего смешного в том, что комедийный актер в шаге от президентства в Украине, которая в состоянии войны.

Во время драматических революций 2004 и 2014 годах украинцы дважды пытались сломать политическую систему, в которой богатые олигархи по очереди «доят» государство. Обе попытки искоренить систематическую коррупцию считаются провальными, несмотря на появление нового антикоррупционного бюро и очистку банковского сектора.

Столкнувшись со знакомыми кандидатами, которые предлагают все то же самое: с почти миллиардером Петром Порошенко и экс-премьером и бывшим газовым магнатом Юлией Тимошенко, — избиратели доходят до абсурда. Телевизионный комедиант Владимир Зеленский, чье шоу «Слуга народа» нацелено против ненавистных элит, лидирует в опросах перед выборами 31 марта, пишут на страницах Bloomberg Марк Чемпион и Дарина Краснолуцкая.

Учитывая все: от обвинений политиков в продажности до насильственных атак против активистов и подозрительных судебных процессов, – влияние клептократии на Украину трудно переоценить. Хорошо образованная 42-миллионная страна размером с Францию и с плодородными землями вот-вот займет место Молдовы в роли беднейшей страны Европы. Масштабное взяточничество сделало Украину непривлекательной для инвесторов и уязвимой перед российскими манипуляциями во время роста напряжения между Москвой и Западом. Деньги из бывшего СССР, которые якобы были отмыты через европейские и американские банки, теперь вызвали международные проверки.

Читайте такжеFinancial Times: Выборы в Украине могут изменить баланс сил в Европе

Терпение сторонников Украины заканчивается. США на прошлой неделе призывали заменить антикоррупционного прокурора и обновить систему. Требование появилось после того, как близкий соратник президента погряз в скандале по хищению в оборонной сфере. Порошенко после того уволил этого человека, но эпизод продолжает подрывает его предвыборную кампанию.

«Очень трудно подталкивать снаружи к борьбе с коррупцией, когда политическая элита работает против этого», - сказал бывший министр финансов Украины Александр Данилюк, который помогал проводить антикоррупционные реформы.

Украина занимает 120 позицию из 180 в ежегодном индексе восприятия коррупции Transparency International рядом с Либерией, Малави и Мали. Это определенное улучшение, потому что в 2013 году она занимала удручающее 144 место.

Все политические партии в Украине обещали бороться с коррупцией. А Порошенко проконтролировал принятие большего количества реформаторских законопроектов, чем его предшественники. Новый отчет, в котором оцениваются антикоррупционные усилия во время президентства Порошенко, делает вывод, что электронный сбор налогов, меры против отмывания денег и изменения в сфере природного газа закрыли дыру в украинском бюджете на 6 миллиардов долларов, даже несмотря на то, что «борьба с коррупцией только началась».

«Я гарантирую нулевую толерантность к коррупции», - сказал Порошенко во время интервью в марте.

«Я гарантирую, что те, кто воровал, будут привлечены к ответственности», - добавил он.

Читайте такжеWashington Post: Запад должен помочь Украине сохранить траекторию реформ

Данилюк, которого уволили с поста министра в июне за жалобы западным послам на слишком медленный темп изменений, описывает свой сизифов цикл попыток воплотить реформы, которые правительство приняло под давлением США, Евросоюза и МВФ. По его словам, все, что он делал, сталкивалось с сопротивлением соратников президента и его сторонников в парламенте, наживших горькую славу из-за обмена мест и голосов на деньги. Один бизнесмен, который стал политиком, сказал, что сам вез сумки с долларами на личном лифте, который ведет от приемной Порошенко.

Александр Онищенко, который утверждает, что был «казначеем» Порошенко в Верховной Раде до конфликта с ним в 2016 году, говорит, что сумки с деньгами клал в багажник машины, а потом вез в парламент, чтобы купить голоса по «рыночной цене», которая варьируется от 20 тысяч до 100 тысяч долларов на депутата.

«Они платили наличными», - сказал Онищенко на видео между раундами испанского конкура.

«Нужно было прийти в гараж администрации президента, подняться на четвертый этаж и взять сумки, чтобы никто не видел», - добавил он.

Порошенко яростно отверг эти обвинения и призвал Онищенко вернуться в Украину, чтобы предстать перед судом. Бизнесмен бежал из страны в 2016 году после того, как его обвинили в хищении десятков миллионов долларов государственной компании. Он утверждает, что дело против него политически мотивировано.

Читайте такжеОнищенко заявил, что подает в суд на Порошенко за клевету

Ни одно место не демонстрирует человеческую цену коррупции так, как Одесса – оживленный портовый город на побережье Черного моря, где туристические достопримечательности теснятся рядом с новопостроенными стриптиз-клубами с названиями вроде Rasputin или Flirt Deluxe. Полтора года назад здесь была беспрецедентная волна атак против антикоррупционных активистов. Одного подрезали, другого подстрелили. Еще кого-то сильно избили. В августе юрист Михаил Кузаконь и журналист Григорий Козма едва избежали смерти, когда грузовик протаранил их автомобиль, который стоял на месте.

Все жертвы разоблачали коррупционные дела, которые проводили или одобряли местные власти во главе с мэром Геннадием Трухановым. Сам мэр, над которым сейчас идет суд по обвинениям в хищении 6 миллионов долларов из государственной казны, все отрицает.

«Это театр», - сказал Кузаконь, комментируя судебную систему. В прошлом месяце он опубликовал видео, на котором обвинил Порошенко в предоставлении безнаказанности и контроля над городами и регионами криминальным группам в обмен на политическую поддержку. Полиция после этого назначила ему охрану из пяти человек.

«Если бы Киеву было выгодно осудить Труханова, это бы уже произошло», - сказал юрист.

Порошенко в ответе написал, что дело против Труханова – это доказательство независимой работы антикоррупционных институтов. И эта инфраструктура, которая появилась за последние пять лет, существует благодаря его «политической воли», а все обвинения в противоположном якобы политически мотивированы.

Администрация президента обвинила Данилюка в том, что он бросил свою работу в министерстве, чтобы работать на Зеленского, которого, как отмечают в ведомстве, поддерживает могущественный олигарх Игорь Коломойский. Он, в свою очередь, стремится вернуть активы, которые он потерял во время очистки финансового сектора. Шоу Зеленского транслируется на телеканале, которым владеет Коломойский. Однако, актер и миллиардер отрицают существование политической или финансовой связи кроме как телевизионного контракта.

Читайте такжеAtlantic Council: Зеленский - единственный достойный выбор для Украины

В ноябре общественное давление заставило парламент в Киеве создать временный комитет для расследования более чем 50 атак против активистов в 2018 году по всей стране, которые включают случаи убийства.

Скепсис наподобие того, который выражает Кузаконь, глубоко распространен среди украинцев с 2000 года, когда были обнародованы пленки в стиле Уотергейтского скандала. На них якобы были записаны разговоры второго президента Украины Леонида Кучмы. Записи содержали разговоры о взятках на десятки миллионов долларов, а также обсуждение необходимости закрыть рот антикоррупционному журналисту, обезглавленное тело которого нашли позже. Кучма отрицает подлинность этих пленок и настаивает, что записи с его голосом были смонтированы.

Среди тех, кто якобы предлагал взятки на пленках, был Виктор Янукович, который должен был стать преемником Кучмы. Имение, которое Янукович построил на окраинах Киева после победы на президентских выборах в 2010 году, дополненое коллекцией дорогих автомобилей и зоопарком, стало музеем, цель которого - демонстрация ярких плодов коррупции.

Когда Янукович сбежал в Россию в 2014 году, новые лидеры Украины сказали, что обнаружили 70 миллиардов долларов, которые экс-президент и его окружение спрятали на оффшорных счетах. Через пять лет после того никого так и не наказали за такое хищение. Янукович отрицает, что крал деньги и вообще владеет иностранными банковскими счетами. Он настаивает, что имение в окрестностях Киева не было его личной собственностью.

Лучшая надежда для Украины, по словам 47-летнего председателя одесского банка «Восток» Вадима Мороховского, — это молодые избиратели, которые никогда не знали СССР и не считают коррупцию неотъемлемой частью жизни. Социальные сети, такие как Facebook и Instagram, съедают контроль над информацией и избирательными кампаниями, которые бизнес-кланы до сих пор пытаются практиковать через доминирование над прессой. Эта смена, по мнению Мороховского, объясняет, почему электорат становится более фрагментированным и менее предсказуемым.

Читайте такжеNew York Times: На выборах в Украине ни один кандидат не понравится Кремлю

41-летний Владимир Зеленский – продукт этого изменения. Комедийный актер, который руководит бизнесом телевизионного производства с дистрибуцией по всему бывшему советскому блоку, сказал, что может нанять Данилюка и других разочарованных реформаторов, если ему придется формировать правительство. Последние опросы дают Зеленскому 5-10% преимущества над Порошенко и Тимошенко, хотя произойти может что угодно. Если ни один кандидат не сможет получить большинство голосов в первом туре, тем, кто получил наибольшую поддержку, придется соревноваться за победу во втором.

Если Зеленский победит, это будет случаем, когда реальная жизнь повторяет искусство. В своем шоу он играет учителя истории, который случайно стал президентом. В одном из эпизодов он мечтает, как из автоматов в обеих руках расстреливает депутатов парламента.

В реальности же Зеленский говорит, что он будет работать с МВФ и введет амнистию капитала, который позволит бизнесменам узаконить скрытые активы в обмен на уплату 5% налога. Он также обещает лишить депутатов, судей и президента неприкосновенности и сделать суды свободными от политического вмешательства.

Владелец восьми ресторанов в Одессе и Киеве Савва Либкин в одном уверен наверняка. Он видит олигархов с их корысными интересами в нынешней системе за всеми тремя главными кандидатами.

«Я родился в коррумпированной больнице. Медсестра, которая приняла роды, была коррумпирована. И тот, кто выкопает мне могилу, тоже будет коррумпирован», - сказал Либкин.

«Эта болезнь похожа на СПИД. Она не жалеет никого. И люди, которые борются с ней, тонут в ней», - добавил он.