Саммит Трампа и Ким Чен Ына провалился из-за секретного ядерного центра под Пхеньяном – СМИ

Представители Северной Кореи были удивлены, узнав, что Соединенные Штаты знали о существовании секретного центра по обогащению урана под Пхеньяном.

На саммите лидеров КНДР и США Ким Чен Ына и Дональда Трампа, который 28 февраля завершился в Ханое, стороны не достигли соглашения, поскольку американская сторона не согласилась снять санкции, которые, по мнению Вашингтона, могли привести к продолжению обогащения урана в тайном ядерном центре возле Пхеньяна.

Об этом со ссылкой на разные источники, в том числе на высокопоставленного чиновника в Государственном департаменте США, сообщает "Гордон" со ссылкой на The New York Times.

По данным издания, на переговорах Пхеньян предлагал Вашингтону в обмен на снятие американских санкций, введенных в 2016 году, демонтировать ядерный комплекс в Йонбене.

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Однако США обратили внимание на секретный объект КНДР недалеко от Пхеньяна, где, по данным ЦРУ, занимались обогащением урана. В случае отмены санкций работы там могли возобновиться в рамках программы ядерных вооружений.

The New York Times утверждает, что в КНДР были удивлены, что Соединенные Штаты знали об этом объекте.

Дополнительные требования по денуклеаризации Пхеньян посчитал неприемлемыми.

Ранее сообщалось, что Трамп считает, что у Северной Кореи с ядерным оружием нет экономического будущего.