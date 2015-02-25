Уровень Байкала начал падение ниже минимальной отметки

Уровень воды в озере Байкал из-за маловодья снизился на 1 см ниже установленного минимального уровня в 456 метров, сообщили в Федеральном агентстве водных ресурсов (Росводоресурсы), передает ТАСС.

"Уровень воды в озере Байкал за прошедшие сутки понизился на 1 см до отметки 455,99 м", говорится в информации ведомства.

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Из-за маловодья, вызванного недостатком осадков в 2014 году, возникла угроза водоснабжению города Ангарска нынешней весной. В связи с этим правительство РФ разрешило снизить уровень воды в Байкале ниже ранее установленной предельной отметки.

В 2001 году для сохранения природных комплексов уникального озера правительство РФ установило минимальный и максимальный уровень воды в Байкале - 456 и 457 метров. Поддержание уровня воды в озере должны были обеспечивать гидроэнергетики Иркутской ГЭС на Ангаре.