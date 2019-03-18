Стали известны последние слова Юлии Началовой перед смертью

Последние слова Началовой: «мне очень плохо».

Стало известно, что сказала перед смертью российская певица Юлия Началова. Об этом ее представитель Анна Исаева рассказала Андрею Малахову.

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По словам Исаевой, Началова в последний раз звонила ей 8 марта, а потом певицу уже ввели в состояние искусственной комы.

«Она мне звонила и говорила: «Я не знаю почему, я упала в обморок дома», - заявила Исаева. Также он отметила, что последние слова Началовой: «мне очень плохо».

Как сообщал УНИАН, российская певица и телеведущая Юлия Началова была госпитализирована 8 марта, позднее артистку ввели в состояние искусственной комы. 16 марта врачи провели Началовой операцию, после которой певица в тот же день скончалась.