Newsweek: В Польше растет ненависть к украинцам

Официальные данные прокуратуры занижены, потому что украинцы после нападений боятся жаловаться полиции.

Статистика прокуратуры Польши указывает на то, что за последние два года количество преступлений на основе ненависти к украинцам выросла на 150 случаев. Но это очень заниженные данные. Польский омбудсмен, проведя в этой сфере исследования, выяснил, что сообщают о нападениях лишь 5% жертв. И только в Малопольском воеводстве граждане Украины более 44 тысяч раз страдали от дискриминации.

Об этом пишет польское издание Newsweek, которое предлагает для начала рассмотреть данные прокуратуры. По словам следователей, трудно говорить о вспышке агрессии против представителей других национальностей.

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«Преступность в Польше растет в целом, поэтому не удивительно, что растет и количество нападений на почве ненависти», - сказал изданию представитель прокуратуры, добавив, что в процентном отношении в стране не много ксенофобских нападений. На протяжении многих лет таких примерно 0,14% от всех совершенных в Польше преступлений.

Но даже официальные данные самой же прокуратуры свидетельствуют о росте количества атак против украинцев и мусульман. Если в 2015 году было зафиксировано 37 атак против граждан Украины, то в 2017-м таких случаев было 190. В прокуратуре списывают эту вспышку на интернет.

«В обществе растет понимание, что такое преступления такой категории. Поэтому люди все чаще сообщают о них», - сказала директор департамента досудебных производств Барбара Своробович.

По ее словам, в Польше все больше людей получают доступ к интернету. А именно в сети часто дело доходит до нарушения прав из-за предубеждений, религиозной или этнической ненависти. Относительно последнего, то в прокуратуре такие нарушения поделили на четыре категории: преступления против ромов, евреев, украинцев и мусульман. И официальная статистика свидетельствует, что если количество нападений на ромов и евреев в Польше сократилось, то украинцы и мусульмане теперь чаще становятся жертвами.

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Однако, польский омбудсмен считает, что данные прокуратуры – это лишь едва 5% от всех совершенных преступлений. Потому что пострадавшие по тем или иным причинам часто не сообщают в полицию о насилии. Бюро омбудсмена провело исследование и попыталось подсчитать количество проявлений вербальной и невербальной агрессии, а также других видов дискриминации, с которыми сталкивались украинцы в Малопольском воеводстве. Для начала на основе данных Министерства внутренних дел Польши было выяснено, сколько украинцев живет в регионе. После этого эксперты провели опрос среди украинцев и уже на этой основе сделали подсчет количества случаев ксенофобии против граждан Украины. Как оказалось, только в Малопольском воеводстве могло произойти 44,5 тысячи таких преступлений.

В прокуратуре тоже признали, что проблема с ненавистью в Польше больше, чем гласит официальный реестр. И зарегистрированные в системе правосудия 1,5 тысячи преступлений – это лишь вершина айсберга. Почему так происходит? Иногда трудно определить, было ли преступление действительно совершено на основании этнической ненависти.

«Этот пункт очень плохо прописан. Прокурор должен, например, назначить филологическую или религиоведческую экспертизу, чтобы утверждать, что конкретная формулировка действительно соответствует описанию преступления на почве ненависти», - сказала Своробович.

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Более того, много правонарушений вообще не классифицированы как таковые, что могут быть совершены на основании ксенофобии. К примеру, в Польше невозможно доказать, что уничтожение имущества было осуществлено из-за расизма и ксенофобии нарушителя. Но есть и другие причины, почему в стране не фиксируют все преступления на основе ненависти. Часто жертвы и сами не сообщают об этом, потому что, например, живут в Польше нелегально. Иногда же они молчат, потому что работают без надлежащего разрешения. Иногда потерпевшие говорят, что не сообщили о нападении, потому что не доверяют полиции и не знают процедур. Появляются и ответы вроде «работаю здесь, живу здесь, поляки меня приняли, зачем мне жаловаться на один единственный случай».

Исследования бюро омбудсмена Польши выявило, что самым частой причиной дискриминации в стране стало этническое или национальное происхождение.

«На это посетовали 49% опрошенных», - сказала эксперт Магдалена Куруш.

В 2015 году было 35% таких атак, а в 2016 – уже 44%. Как реагируют на это сами жертвы? Больше половины украинцев сказали, что избегают разговоров на украинском языке в общественных местах. Более трети мусульман не одеваются так, как того требует их религия. Агрессия имеет и психологические последствия. 18% украинцев признались, что имели серьезные проблемы с депрессией. Об этом же говорили и мусульмане.