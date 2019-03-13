Киев оказался в конце рейтинга лучших в мире городов для проживания

Самые высшие строчки в рейтинге традиционно заняли в основном европейские города.

Столица Ирака Багдад признана худшим в мире городом по качеству жизни.

Читайте такжеНазван самый дорогой бренд мира

Рейтинг лучших и худших для проживания городов представила международная компания Mercer. Для создания рейтинга специалисты учитывали жилищные условия, наличие потребительских товаров, общественный транспорт, социально-политическую и культурную обстановку, наличие развлечений, природные условия и состояние экономики городов.

В результате Багдад оказался на последнем, 231-м месте. Немногим лучше специалисты оценили город Банги (ЦАР), который занял 230-ю позицию, и столицу Йемена Сану, которая оказалась на 229-й строке.

Кроме них, в десятку худших городов мира вошли Порт-о-Пренс (Гаити), Хартум (Судан), Нджамена (Чад), Дамаск (Сирия), Браззавиль (Конго), Киншаса (Демократическая Республика Конго) и Конакри (Гвинея).

Также специалисты назвали лучшие города мира для проживания. На первом месте оказалась Вена, на втором - Цюрих, а на третьем - Ванкувер. За ними в рейтинге следуют Мюнхен, Окленд, Дюссельдорф, Франкфурт, Копенгаген, Женева и Базель.

Столица Украины Киев в рейтинге оказалась на 173 позиции. Это на одну строчку выше чем Санкт-Петербург. Однако нашу столицу обогнал город Кампала, расположенный в Уганде.