Названы страны с самым чистым воздухом

На первом месте в рейтинге стран с самым чистым воздухом на планете оказалась Исландия.

Greenpeace и компания-разработчик компьютерного обеспечения AirVisual опубликовали совместный рейтинг, в котором назвали страны с самым чистым воздухом.

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Рейтинг размещен на официальном сайте AirVisual. Так, по данным исследования, на первом месте в рейтинге стран с самым чистым воздухом на планете оказалась Исландия.

Кроме нее в пятерку лидеров также вошли Финляндия, Австралия, Эстония и Швеция. За ними следует Норвегия, Новая Зеландия, Канада, США, а замыкает десятку стран с самым чистым воздухом Португалия.

Украина оказалась на 49-м месте в рейтинге.

При этом самый грязный воздух на планете был зафиксирован в Бангладеш, Пакистане и Индии. Также в пятерку вошли Афганистан и Бахрейн. За ними следуют Монголия, Кувейт, Непал, ОАЭ, а замыкает десятку Нигерия.

Кроме этого, в рейтинге называются города с самым грязним воздухом. Среди 15 городов - 12 индийских. На первом месте Гуруграм, на втором Газиабад, а на третьем пакистанский Фейсалабад. Ни один украинский город в этот рейтинг не попал.

Отмечается, что в исследовании аналитики сравнивали чистоту воздуха в 73 странах. Главным фактором анализа являлись микрочастицы пыли - один из самых опасных для человека вид загрязнения воздуха, поскольку из-за маленького размера они способны проникать вглубь дыхательных путей и способны спровоцировать даже онкологию.