Путин заявил, что войны между Россией и Украиной не будет

Об этом он сказал в интервью телеканалу "Россия-1", передает Русская служба Би-би-си.

"Я думаю, что такой апокалиптический сценарий вряд ли возможен, и надеюсь, что до этого никогда не дойдет", - сказал Путин.

При этом, по словам российского лидера, власти Украины должны наладить отношения с жителями юго-востока страны.

Читайте такжеПутину не нравится, что мировое сообщество знает о прямом вторжении РФ в Украину

"Руководство такой большой европейской страны, как Украина, прежде всего, должно вернуть страну к нормальной жизни, наладить экономику, социальную сферу, наладить свои отношения с юго-востоком страны цивилизованным образом, обеспечить законные права и интересы людей, которые проживают в Донбассе, скажем", - заявил Путин.

Комментируя заявление президента Украины Петра Порошенко о намерении вернуть аннексированный Россией Крым, Путин подчеркнул, что это, по его мнению, "вещи реваншистского характера".

Несмотря на обвинения со стороны Киева и западных держав, Москва продолжает отрицать какую-либо причастность к событиям на юго-востоке Украины.