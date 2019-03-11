The Prodigy впервые после смерти Кита Флинта обратились к фанам

Музыканты показали посвященное Флинту граффити художника Ellwood-Leo, которое появилось в Лондоне.

Музыканты британской группы The Produgy поблагодарили своих фанов за слова памяти и поддержки после внезапной смерти вокалиста коллектива Кита Флинта.

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«Народ, спасибо вам за все ваши слова памяти, они действительно тронули нас и поддерживали всю эту неделю», - говорится в последнем сообщении группы в Instagram.

Музыканты также показали в публикации посвященное Флинту граффити художника Ellwood-Leo, которое появилось в Лондоне.

Напомним, 4 марта стало известно, что в Великобритании на 50-м году жизни покончил с собой вокалист The Prodigy Кит Флинт.