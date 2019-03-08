Тысячи женщин вышли на центральную площадь Мадрида с кастрюлями и сковородками (фоторепортаж)

Женщины Испании намерены проводить акции протеста в течение всего дня по всей Испании, и это не впервые.

Испанские женщины встречают 8 Марта совершенно в традициях его основательниц: в пятницу в полночь они собрались на центральной площади Мадрида, чтобы по-своему отметить начало Международного женского дня.

Многие женщины были с кастрюлями и сковородками, одетые в фиолетовую одежду - этот цвет стал фирменным цветом протестов за права женщин. У некоторых были в руках плакаты "Сестра, я верю тебе", сообщает zn.ua со ссылкой на Reuters.

Читайте такжеВ Харькове состоялся Марш женской солидарности, ему пытались помешать радикалы (видео)

Выступление женщин в Мадриде посвящено гендерному равноправию.

"Важно протестовать, и особенно в день, называемый женским, потому что в обществе все еще есть много пробелов и проблем, с которыми женщины сталкиваются и которые необходимо преодолеть. Мы находимся в патриархальном обществе", - сказала Абрил Вилатроллол, 21-летняя студентка из протестующих на площади.

Она добавила, что иногда она боится за свою безопасность, когда отправляется домой после вечеринок по ночам, и утверждала, что в киноиндустрии существует явная дискриминация в отношении женщин.

Женщины Испании намерены проводить акции протеста в течение всего дня по всей Испании, и это не впервые.

Волна женских протестов поднялась из-за инициативы новой ультраправой партии Vox, которая, согласно опросам общественного мнения, должна впервые получить места в парламенте на выборах 28 апреля. Ее руководство открыто призывает к отмене принятых в Испании законов домашнем насилии.

Ранее УНИАН сообщал, что на Михайловской площади в Киеве прошла акция «Марш женщин», участники которой выступают против домашнего, сексуального и психологического насилия.