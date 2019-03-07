В Индии прогремел взрыв на переполненной автобусной остановке (фото, видео)

По меньшей мере 18 человек пострадали.

В четверг, 7 марта, на переполненной автобусной остановке в индийском штате Джамму и Кашмир прогремел взрыв.

Об этом со ссылкой на местные власти передает агентство Reuters.

Как сообщается, в результате происшествия ранения получили по меньшей мере 18 человек.

Напомним, 14 февраля в Кашмире заминированный автомобиль протаранил автобус с индийскими военнослужащими. Во время теракта погибли 44 человека.

Ответственность за атаку смертника взяла на себя пакистанская исламистская группа Джаиш-е-Мухаммад.

После этого Министерство иностранных дел Индии призвало Пакистан "прекратить поддержку террористов", которые используют его территорию в качестве базы.

В свою очередь Исламабад эти обвинения отверг.

После этого ВВС Индии нанесли удар по лагерю террористов на пакистанской территории Кашмира, что спровоцировало обострение отношений между двумя странами.