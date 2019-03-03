В Генштабе РФ заявили, что готовы предотвратить использование США российской "пятой колонны"

По словам начальника Генштаба ВС РФ, основой российского ответа является "стратегия активной обороны", которая с учетом оборонительного характера российской военной доктрины предусматривает проведение комплекса мер по упреждающей нейтрализации угроз безопасности государства.

В Генштабе Российской Федерации заявили, что готовы предотвратить использование США российской "пятой колонны".

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на общем собрании Академии военных наук.

"Пентагон приступил к разработке принципиально новой стратегии ведения военных действий, которую уже окрестили "троянский конь". Суть ее заключается в активном использовании протестного потенциала "пятой колоны" в интересах дестабилизации обстановки с одновременным нанесением ударов высокоточным оружием по наиболее важным объектам", - сказал Герасимов.

"Хотел бы отметить, что Российская Федерация готова к предотвращению любой из этих стратегий. За последние годы военными учеными совместно с Генеральным штабом разработаны концептуальные подходы по нейтрализации агрессивных действий вероятных противников", - заверил он.

По его словам, основой российского ответа является "стратегия активной обороны", которая с учетом оборонительного характера российской военной доктрины предусматривает проведение комплекса мер по упреждающей нейтрализации угроз безопасности государства.

"Именно обоснование разрабатываемых мер должно составлять научную деятельность военных ученых. Это одно из приоритетных направлений обеспечения безопасности государства. Мы должны опережать противника в развитии военной стратегии, идти на шаг впереди", - добавил Герасимов.

Кроме этого, он заявил, что США своими действиями создают предпосылки для милитаризации космоса.

"Военные ученые должны активизировать исследования по поиску и внедрению новых способов применения перспективного вооружения, а также обоснованию форм противодействия возможным военным действиям вероятного противника в космосе и из космоса", - сказал он.

Он подчеркнул, что актуальной задачей развития военной стратегии России является обоснование и совершенствование мер ядерного и неядерного сдерживания.

"Любой потенциальный агрессор должен понимать, что всякая форма давления на Россию и ее союзников бесперспективна. Наш ответ не заставит себя ждать. Для этого принимаются на вооружение и развертываются современные образцы вооружения, в том числе принципиально новые виды оружия", - сказал он.

По его словам, сложность современного вооружения такова, что наладить его производство в короткие сроки с началом военных действий вряд ли удастся, поэтому все необходимое должно выпускаться в требуемом количестве и поступать в войска еще в мирное время.

"Мы должны всеми силами обеспечить техническое, технологическое, организационное превосходство над любым потенциальным противником", - объявил он.

"Это требование должно стать ключевым при постановке задач и перед оборонно-промышленным комплексом на разработку новых образцов вооружений. Это позволит предприятиям вести долгосрочное планирование, а научные организации получат ориентиры для развития фундаментальных и прикладных исследований в военной науке", - сказал он.