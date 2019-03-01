США ввели санкции против сотрудников службы безопасности режима Мадуро

Новые санкции являются частью проводимой администрацией США кампании по давлению на Мадуро с целью его отставки и передачи власти лидеру оппозиции Хуану Гуайдо.

Соединенные Штаты Америки 1 марта ввели санкции в отношении шести высокопоставленных чиновников службы безопасности Венесуэлы, обвиняемых в препятствовании доставки гуманитарной помощи в страну.

Министерство финансов США заявило, что под санкциями оказались чиновники Национальной гвардии и полиции, связанные с президентом Николасом Мадуро, передает Радио Свобода.

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«Эти действия касаются шести сотрудников службы безопасности, которые контролируют много групп, которые препятствовали попаданию гуманитарной помощи в Венесуэлу, тем самым усиливая гуманитарный кризис, в результате которого миллионы венесуэльцев голодают и не имеют доступа к медицинской помощи при режиме Мадуро», – сообщили в министерстве.

Сегодня Николас Мадуро поручил государственной нефтяной компании PDVSA перенести свою штаб-квартиру из столицы Португалии Лиссабона в российскую столицу Москву. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес во время визита в Москву заявила, что этот шаг был направлен на защиту венесуэльских активов от западных санкций.

Новые санкции являются частью проводимой администрацией США кампании по давлению на Мадуро с целью его отставки и передачи власти лидеру оппозиции Хуану Гуайдо.

Вашингтон признал Гуайдо временным президентом Венесуэлы в феврале и призвал провести в стране новые выборы, поскольку прошлогоднее переизбрание Мадуро назвали нелегитимным.