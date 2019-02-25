США ввели новые санкции против приспешников Мадуро

Санкции коснулись четырех губернаторов, которые причастны к блокированию гумпомощи.

Соединенные Штаты вводят новые санкции против союзников президента Николаса Мадуро в Венесуэле.

Об этом в понедельник, 25 февраля, пишет Associated Press.

В понедельник министерство финансов объявило о мерах против бывшего вице-президента (2008-2010 годы) и министра обороны (2009-2010 годы) страны Рамона Каррисалеса, который ныне возглавляет штат Апуре. Другие лица в списке - бывший министр обороны (2004-2005 годы) и действующий губернатор Варгаса Хорхе Карнейро, глава Карабобо Рафаэль Лакава и губернатор штата Сулия Омар Прието.

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Этот шаг блокирует их от финансовых или коммерческих операций с гражданами или юридическими лицами в США.

По словам министра финансов Стива Мнучина, эти лица причастны к блокированию поставки гуманитарной помощи, которую поддерживают Соединенные Штаты и лидер оппозиции Хуан Гуайдо.

Кроме того, во время сегодняшнего визита в Колумбию вице-президента США Майка Пенса, последний объявил, что Соединенные Штаты разрабатывают новые меры, которыми могут оказывать давление на Николаса Мадуро.

По словам Пенса, США также планируют направить еще 56 миллионов долларов мигрантам из Венесуэлы, чтобы помочь тем, кто спасается от углубления кризиса в этой стране.

Во время заседания группы "Лима" он заявил, что Соединенные Штаты уже предоставили Венесуэле помощь на сумму более 139 млн долларов.