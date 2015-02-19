Квасьневский призвал Туска быть активнее в вопросе Украины

Об этом сообщает Польское радио.

По его словам, слабая активность председателя Европейского совета в этом вопросе является ошибкой:“То, что меня огорчает (в разговорах - ред.) - Европейский Союз отсутствует. Есть Германия, Франция, но нет господина Туска, госпожи Могерини. По моему мнению, это ошибка и слабость (ЕС - ред). Дональд Туск должен иметь мандат Европейского совета на то, чтобы сесть за стол переговоров, чтобы разговаривать с Обамой, с премьером Канады. Чтобы строить общий фронт Запада - чтобы, с одной стороны, обеспечить мир, чтобы люди перестали гибнуть, а с другой стороны, чтобы помочь надеждам украинцев быть прежде всего суверенным государством”.

Квасьневский отметил, что плохим сигналом является факт, когда ЕС говорит о ситуации в Украине “двумя голосами”.

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Как сказал он, в среду было заявление Брюсселя и высказывания Виктора Орбана, которое отрицало тезисы этого заявления: “Если (солидарность ЕС - ред.) треснет - тогда хорошего сценария для Украины не будет. Тогда уже надо будет признаться, что мы находимся в тяжелом отступлении. Сейчас - драматический момент. Но нельзя думать только о военных действиях на востоке Украины, следует думать об общем контексте. А этот контекст может быть таким, что то, что мы строили в последние годы, во что верили мы, поляки, когда более 10 лет назад вступали в ЕС, что это все может рассыпаться. А это была бы худшая возможная новость”.

Встреча в Будапеште Виктора Орбана и Владимира Путина уже раскритиковало несколько европейских столиц. Изоляцию Европейским Союзом России после аннексии ею Крыма венгерский премьер назвал вредной. Виктор Орбан также заявил о том, что не поддержит энергетические планы ЕС, в которых не будет предусмотрена Россия. Это ставит под сомнение будущее євросоюзного энергетического союза.