Джен Псаки уходит из Госдепартамента в Белый дом



Как следует из сообщения Псаки в ”Твиттере”, которое цитирует Русская служба Би-би-си, она перейдет на работу в Белый Дом уже в апреле.

”Впереди — два потрясающих года (в администрации) Барака Обамы”, - говорится в записи Псаки.

Барак Обама заявил, что он рад возвращению Псаки в Белый дом: во время выборов 2012 года она была пресс-секретарем Обамы.

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На посту директора по коммуникациям она сменит Дженнифер Палмиери, которая покинет Белый Дом ради участия в президентской кампании Хиллари Клинтон.

Представитель Белого дома также сообщил, что Псаки уведомила руководство администрации о своей беременности: представитель госдепа уточнила, что ждет появления ребенка в июле.