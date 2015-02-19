Экс-генсек НАТО признал, что идея ядерного разоружения Украины не оправдала себя

Идея ядерного разоружения не оправдала себя и вызвала лишь выборочное сокращение ядерного арсенала на планете.

Из-за этого Украина после одностороннего разоружения получила гарантии, которые в итоге не исполняются, пишет бывший генсек НАТО Джордж Робертсон (1999-2004) в колонке для издания Herald Scotland, передает Новое время.

"Я был убежден, что с отказом от ядерного оружия мы дадим старт и начнем положительную цепную реакцию. Я был неправ. Как министр обороны этой страны (Робертсон был министром обороны Британии в 1997-99 - НВ) я отвечал за наибольшее сокращение атомного арсенала, но это не привело к тех же действиям в других местах", - посетовал офицер.

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Он отметил, что Будапештский меморандум 1994 года "за отказ от третьего по величине в мире ядерного арсенала" давал Киеву "клятвенные обещания безопасности из России, США и Великобритании".

Робертсон предположил, что при наличии у Украины атомного арсенала неизвестно, как сложилась бы ситуация в Крыму и Донбассе.

"Логично задаться вопросом, был бы Крым захвачен и восток Украины оккупирован, если бы Украина сохранила ядерные вооружения?", - пишет экс-генсек.