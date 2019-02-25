В Польше перевернулся микроавтобус с военными США

Автобус съехал с дороги по причинам, пока не выясненным, и перевернулся.

В воскресенье днем в Польше перевернулся микроавтобус с американскими военными, шестеро пострадали, причем двое имеют серьезные травмы.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Gazeta Wrozlawska, авария произошла около 15 дня на автостраде А4 у Любошева. Микроавтобус ехал в направлении Вроцлава.

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Автобус съехал с дороги по причинам, пока не выясненным, и перевернулся.

В машине ехали семеро американских военных. Шестеро из них были ранены, двое - тяжело. Пострадавших госпитализировали в три разные больницы.

Движение транспорта на месте остановили на несколько часов. К спасательной операции привлечены 4 пожарные бригады, 5 медицинских бригад, полицию и военную полицию.

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