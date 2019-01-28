В Турции из-за тумана столкнулись около 30 автомобилей (видео)

Авария произошла утром на дороге "Конья - Анкара" возле промышленной зоны.

В городе Конья в центральной части турецкой Анатолии из-за тумана на дороге столкнулись около 30 автомобилей, один человек погиб, 5 получили ранения.

Об этом Еspreso.tv сообщает со ссылкой на DHA.

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"В Коньи... из-за густого тумана въехали друг в друга около 30 транспортных средств. 1 человек погиб в результате несчастного случая, 5 человек получили ранения, 2 тяжелых", - пишет издание.

Авария произошла утром на дороге "Конья - Анкара" возле промышленной зоны. Среди автомобилей, которые попали в ДТП, есть грузовики.

Раненые на машинах скорой помощи были доставлены в различные больницы для лечения.

По факту происшествия было начато расследование.